Malatyalı yüzücü Narin Dünya Şampiyonasına katılacak - Son Dakika
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Malatyalı yüzücü Narin Dünya Şampiyonasına katılacak

16.05.2022 17:13
Malatyalı yüzücü Narin Dünya Şampiyonasına katılacak

Malatyalı yüzücü Burcu Naz Narin, Dünya Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Malatyalı yüzücü Burcu Naz Narin, Dünya Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

İtalya'da yapılan Açık Su Yüzme Yarışlarında Türk Milli Takımı, genel sıralamada birinci olarak Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Milli takım kadrosunda yer alarak, genel klasmanda 15'nci olan Malatyalı sporcu Burcu Naz Narin de, Dünya Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. Narin, 8 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Macaristan Budapeşte'de yapılacak Dünya Şampiyonasında mücadele edecek Milli Takımdaki sporcular arasında yer alacak.

Malatyalı yüzücü Burcu Naz Narin, Dünya Şampiyonasına katılacak olmasının kendisini memnun ettiğini bildirdi. - MALATYA

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İtalya, Milli, Yüzme, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalı yüzücü Narin Dünya Şampiyonasına katılacak - Son Dakika


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