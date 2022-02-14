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Mamaklı tekvandocu altın madalyanın sahibi - Son Dakika

Mamaklı tekvandocu altın madalyanın sahibi

14.02.2022 09:57
Mamaklı tekvandocu altın madalyanın sahibi

Tekvando turnuvasında Mamaklı çocuklar altın madalya kazandı.

Tekvando turnuvasında Mamaklı çocuklar altın madalya kazandı.

Uluslararası ve ulusal arenalarda boy gösteren Mamak Belediyesi sporcuları, organizasyonlara damga vurmaya ve adını duyurmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok branşta aldığı kupa ve madalyalarla adını duyuran Mamak Belediyesi'nin altın çocuklarından bir başarı daha geldi. Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Merve Nur Evci, 67 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor

Gençlerin yeteneklerini keşfedecekleri spor dallarıyla buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ta gençlerin ilgili oldukları dalda lisanslı sporcu olmalarını istiyor, onlar için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak'tan çıkıyor" dedi. Antalya'da düzenlenen turnuvada önemli bir başarı elde eden Merve Nur Evci'yi tebrik eden Başkan Köse, "Mamak'ın sporcuları ile anılan bir şehir olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamaklı tekvandocu altın madalyanın sahibi

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Mamak Belediyesi, Altın Madalya, Merve Nur, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamaklı tekvandocu altın madalyanın sahibi - Son Dakika Spor


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