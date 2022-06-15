Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi - Son Dakika
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Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi

15.06.2022 15:07
Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Manavgat Belediyespor, genç Teknik adam Gürkan Ferhatoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Manavgat Belediyespor, genç Teknik adam Gürkan Ferhatoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Side Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza töreninde, Başkan Şükrü Sözen Manavgat Belediyespor'un şampiyon olacağını söyledi

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) iddialı takımlarından Manavgat Belediyespor, genç teknik adam Gürkan Ferhatoğlu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve takım yönetimi de yer aldı.

Daha önce 2017-2018 sezonu ikinci devresinde de Manavgat Belediyespor'u çalıştıran Ferhatoğlu, yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanacaklarını ve Manavgat Belediyespor'u şampiyonluğa taşımak için sahaya çıkacaklarını dile getirdi. Ferhatoğlu, "Manavgat Belediyespor'umuza yeniden geldiğim için çok mutluyum. Amacımız, Manavgat'ımızı hak ettiği yere taşımak. Sezona iyi başlayıp amacımıza ulaşarak kentimizi şampiyon yapmayı istiyoruz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2022-2023 futbol sezonuna sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ve şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kuracaklarını dile getirdi. Başkan Sözen, "Manavgat'ımız, sporu ve özellikle futbolu benimseyen bir kent. Bizim de yönetici arkadaşlarımla en büyük heyecanımız takımımızı 1. Lig'de görmek. Sezon sonunda takımımızın hak ettiği yerde olacağına inanıyorum. Hep birlikte Manavgat Belediyespor'umuzu çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Manavgat Belediyespor ve taraftarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Hocamıza başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi
Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi
Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi

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Kaynak: İHA

Gürkan Ferhatoğlu, Şükrü Sözen, Manavgat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manavgat Belediyespor'da yeniden Ferhatoğlu dönemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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