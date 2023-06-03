Olmadıkları masa yok! FA Cup'ın sahibi Manchester City - Son Dakika
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Olmadıkları masa yok! FA Cup'ın sahibi Manchester City

Olmadıkları masa yok! FA Cup'ın sahibi Manchester City

03.06.2023 19:20

Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Lig'i finalisti Manchester City, FA Cup finalinde ezeli rakibi Manchester United'ı İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

İngiltere FA Cup Finali'nde Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaştı. Wembley'deki maçı Guardiola'nın öğrencileri 2-1 kazandı.

İLKAY GAFİL AVLADI

Manchester City, maçın 13. saniyesinde İlkay Gündoğan ile öne geçti. İlkay, FA Cup finalinde en erken gol atan futbolcu oldu.

FERNANDES EŞİTLEDİ

Kırmızı şeytanlar, İlkay'ın golüne 32. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İLKAY YİNE SAHNEDE

Manchester City'de İlkay Gündoğan, 51'de bir kez daha fileleri buldu ve takımını yeniden öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek FA Cup'ı kazandı.

BU SEZON İKİNCİ KUPA

Manchester City, Premier Lig'in ardından FA Cup'ı da kazanarak bu sezon ikinci kupasını aldı. Pep Guardiola'nın ekibi, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi'ni de kazanması durumunda 3'leme yapacak.

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Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti Kimse ne olduğunu anlamadı! İlkay Gündoğan, attığı golle tarihe geçti

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Son Dakika Spor Olmadıkları masa yok! FA Cup'ın sahibi Manchester City - Son Dakika


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