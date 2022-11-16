Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı

16.11.2022 20:28

Verdiği röportajdan sonra Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Cristiano Ronaldo, İngiliz kulübü tarafından adeta yok sayıldı. United, Portekizli yıldızın fotoğrafını stat duvarlarından sildi.

Futbol dünyasında gündemin zirvesinde Cristiano Ronaldo var. Portekizli süper star verdiği röportajlarla Manchester United'daki geleceğini tehlikeye attı. Teknik direktör, futbolcular derken kulüp yönetimi de Ronaldo'yu sildi.

Ronaldo'yu sevmeyenlerin bile yüreği sızladı! Manchester United'dan kendi efsanesine büyük ayıp

EFSANE OLDUĞUNU UNUTTULAR

Manchester United, Portekiz formasıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo'nun dönmesini bile beklemeden onun fotoğraflarını stat duvarlarından kaldırdı. Kulüp tarihinin en özel oyuncularından biri olan Ronaldo'nun izi bile bırakılmadı.

Ronaldo'yu sevmeyenlerin bile yüreği sızladı! Manchester United'dan kendi efsanesine büyük ayıp

HERKES TEPKİ GÖSTERDİ

Ronaldo'yu sevmeyen futbolseverler bile yapılan hareketin büyük ayıp olduğu görüşünü yazdı. Manchester United, bu hareketiyle futbol dünyasını da karşısına almış oldu.

YORUMLAR
500
Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: Bize gel, burada hain yok Ümraniyespor'dan Cristiano Ronaldo'ya çağrı: Bize gel, burada hain yok Bruno Fernandes'ten sonra Cancelo da Cristiano Ronaldo'yu tersledi! O görüntü dünya basınında gündem oldu Bruno Fernandes'ten sonra Cancelo da Cristiano Ronaldo'yu tersledi! O görüntü dünya basınında gündem oldu

Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 İYİ Partili İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı düzenlendi
20:19 Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı
20:11 Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Cemevlerinin elektrik ve su giderleri artık devlet tarafından karşılanacak
19:54 Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu
19:47 Rusya, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Ukrayna'yı işaret etti: Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve provokasyonun ortaya çıkacağına eminiz
19:25 Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti
19:16 Taksim'i kana bulayan teröristin ifadesinde dikkat çeken detay: 'Hacı' kod adlı terörist kalabalığa baktı ve 'patlat' talimatı verdi
19:02 44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı
18:36 Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş
18:15 Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 20:52:28. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement