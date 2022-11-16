Futbol dünyasında gündemin zirvesinde Cristiano Ronaldo var. Portekizli süper star verdiği röportajlarla Manchester United'daki geleceğini tehlikeye attı. Teknik direktör, futbolcular derken kulüp yönetimi de Ronaldo'yu sildi.
Manchester United, Portekiz formasıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo'nun dönmesini bile beklemeden onun fotoğraflarını stat duvarlarından kaldırdı. Kulüp tarihinin en özel oyuncularından biri olan Ronaldo'nun izi bile bırakılmadı.
Ronaldo'yu sevmeyen futbolseverler bile yapılan hareketin büyük ayıp olduğu görüşünü yazdı. Manchester United, bu hareketiyle futbol dünyasını da karşısına almış oldu.
Son Dakika › Spor › Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı - Son Dakika