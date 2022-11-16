Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı

Futbol dünyasında gündemin zirvesinde Cristiano Ronaldo var. Portekizli süper star verdiği röportajlarla Manchester United'daki geleceğini tehlikeye attı. Teknik direktör, futbolcular derken kulüp yönetimi de Ronaldo'yu sildi.

EFSANE OLDUĞUNU UNUTTULAR

Manchester United, Portekiz formasıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo'nun dönmesini bile beklemeden onun fotoğraflarını stat duvarlarından kaldırdı. Kulüp tarihinin en özel oyuncularından biri olan Ronaldo'nun izi bile bırakılmadı.

HERKES TEPKİ GÖSTERDİ

Ronaldo'yu sevmeyen futbolseverler bile yapılan hareketin büyük ayıp olduğu görüşünü yazdı. Manchester United, bu hareketiyle futbol dünyasını da karşısına almış oldu.