Manchester United, son kararı verdi! Weghorst ile anlaşamadılar - Son Dakika
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Manchester United, son kararı verdi! Weghorst ile anlaşamadılar

05.05.2023 23:58
Manchester United, son kararı verdi! Weghorst ile anlaşamadılar

İngiliz devi Manchester United, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna eklediği Wout Weghorst ile kalıcı bir anlaşma yapmama kararı aldı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst için kararını verdi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İngiliz basınında yer alan haberde, Weghorst'un beklentileri karşılayamadığı kaydedildi. Erik ten Hag'ın ekibinin, bu nedenle Hollandalı futbolcu ile kalıcı bir anlaşma yapmayacağı aktarıldı.

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LİGDE GOL ATAMADI

Manchester United'la 26 maça çıkan Weghorst, sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de gol atamazken, Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 18 maçta 9 gol attı ve 4 asist yapmıştı.

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