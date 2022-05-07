Manisa BBSK'lı judoculardan 18 madalya - Son Dakika
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Manisa BBSK'lı judoculardan 18 madalya

07.05.2022 14:36
Manisa BBSK'lı judoculardan 18 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakalarında 18 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakalarında 18 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Manisa Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakaları, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşti. 200'e yakın sporcunun katıldığı karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları, organizasyonda 6 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.

Dereceye giren sporcular

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Mert Öztürk 34 kilo birincisi, Arda Düzce 42 kilo birincisi, Kerem Şayık 46 kilo birincisi, Hüseyin Ertem 50 kilo birincisi, Emir Musap Çelik 60 kilo birincisi ve Arda Aydın 66 kilo birincisi olarak altın madalya kazandı. Şilan Ertem 32 kilo ikincisi, Eren Gül 38 kilo ikincisi, Ömer Faruk Pınar 46 kilo ikincisi, Deniz Avcı 57 kilo ikincisi, Vatan Sever 66 kilo ikincisi, Arda Kamal da 73 kilo ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Fahriye Naz Karaman 36 kilo üçüncüsü, Oktay Bilen 38 kilo üçüncüsü, Osman Arda Sargın 42 kilo üçüncüsü, Elif Ertürk 44 kilo üçüncüsü, Doğan Bilen 46 kilo üçüncüsü, Halide Ecrin Koç 57 kilo üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Sporcuları tebrik etti

Manisa Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabakalarında aldıkları başarılı sonuçlarla madalya kazanan sporcuları tebrik eden Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Yaklaşık 200 sporcunun yer aldığı organizasyonda sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla yine adından söz ettirdi. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya alan sporcularımız 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında ilimizi ve kulübümüzü temsil edecekler. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisa BBSK'lı judoculardan 18 madalya
Manisa BBSK'lı judoculardan 18 madalya
Manisa BBSK'lı judoculardan 18 madalya
Manisa BBSK'lı judoculardan 18 madalya
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Yunusemre yıldızlarından 13 madalya Yunusemre yıldızlarından 13 madalya

Büyükşehir Belediyespor, Mert Öztürk, Manisa, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa BBSK'lı judoculardan 18 madalya - Son Dakika


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