Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına

15.04.2022 12:40
Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına

Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 8 galibiyetle son 4 haftaya en yakın rakiplerinin 2 galibiyet önünde lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ve tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma yarışında yarın TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek.

Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 8 galibiyetle son 4 haftaya en yakın rakiplerinin 2 galibiyet önünde lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ve tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkma yarışında yarın TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek. Tarık Almış Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.45'te yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu hafta TED Ankara Kolejliler'i yener, alt basamağındaki rakipleri Samsunspor, Sigortam.net ve Beysu Konyaspor takılırsa şampiyonluğu büyük oranda garantileyecek.


YORUMLAR
500
Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle sahur sofrasında buluştu Manisa'da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi Manisa'da kaçak sigara ve esrar ele geçirildi

Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler, Basketbol Süper Ligi, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement