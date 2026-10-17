Manisa Büyükşehir Belediyespor hentbolda ilk yenilgisini Yozgat'a 41-37 kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyespor hentbolda ilk yenilgisini Yozgat'a 41-37 kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 41-37 mağlup etti. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 19-15 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligde ilk yenilgisini yaşadı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'nin 7. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 41-37 muğlup etti.
Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 19-15 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarının ardından MC Sistem Yozgat GSK, sahadan 41-37 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde ilk yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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