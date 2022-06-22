Manisa FK'da Burak'tan imza - Son Dakika
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Manisa FK'da Burak'tan imza

22.06.2022 12:34
Manisa FK'da Burak'tan imza

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, dış transferde ilk imzayı listesindeki Bursaspor'dan ayrılan 31 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'a attırdı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, dış transferde ilk imzayı listesindeki Bursaspor'dan ayrılan 31 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'a attırdı. Kariyerinde daha önce Berliner AK 07, Ankaraspor, Bugsaşspor ve Denizlispor formalarını da giyen Burak, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen törenle 3 yıllık imza attı.

İmza törenine yöneticilerden Kürşat Ergun Aydın ve Erdem Özkan katıldı. Töreninde konuşan Burak Altıparmak, "Manisa Futbol Kulübü'nü yakından takip ediyordum. Kulüpte forma giyen birkaç arkadaşım var. Güzel projeleri olan bir kulüp olduğu için seçimimi Manisa Futbol Kulübü yönünde kullandım. Burada olduğum için çok mutluyum. Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Burak Altıparmak, Bursaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da Burak'tan imza - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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