Manisa FK'da Landre de yolcu - Son Dakika
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Manisa FK'da Landre de yolcu

22.06.2022 11:54
Manisa FK'da Landre de yolcu

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter'i ülkesinin NK Celje takımına satan Manisa Futbol Kulübü'nde Loick Landre'yle de yollar ayrılıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Slovenyalı defansif orta saha oyuncusu Nino Kouter'i ülkesinin NK Celje takımına satan Manisa Futbol Kulübü'nde Loick Landre'yle de yollar ayrılıyor.

Siyah-beyazlılarda geçen sezon 30 maçta forma giyip 2 gol atan 30 yaşındaki Fransız defans oyuncusu kulübe veda etti. Manisa FK'da takımdan ayrılmak isteyen Sadi'yle bonservisiyle ilgili pazarlık sürüyor. Kocaelispor'un ise Manisa FK'dan golcü Okan Eken'e talip olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'da Landre de yolcu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK'da Landre de yolcu - Son Dakika
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