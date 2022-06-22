Siyah-beyazlılarda geçen sezon 30 maçta forma giyip 2 gol atan 30 yaşındaki Fransız defans oyuncusu kulübe veda etti. Manisa FK'da takımdan ayrılmak isteyen Sadi'yle bonservisiyle ilgili pazarlık sürüyor. Kocaelispor'un ise Manisa FK'dan golcü Okan Eken'e talip olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK'da Landre de yolcu - Son Dakika

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