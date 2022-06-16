Manisa FK'da program netleşti - Son Dakika
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Manisa FK'da program netleşti

16.06.2022 10:28
Manisa FK'da program netleşti

SPOR Toto 1'ici Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu.

SPOR Toto 1'ici Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nün yeni sezon kamp programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam tesislerinde toplanıp sahaya inecek siyah-beyazlılar, Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde 25 Haziran'a kadar Manisa'da çalışacak. Manisa FK, 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek. Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Takım, üçüncü etap sonrası 25 Temmuz'da Manisa'da yeniden toplanıp ligin ilk haftasına hazırlanacak. Manisa FK dış transferde henüz resmi adım atmadı.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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