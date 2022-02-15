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Manisa FK galibiyete inanıyor - Son Dakika

Manisa FK galibiyete inanıyor

15.02.2022 12:14
Manisa FK galibiyete inanıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 1-0 yenilip ardından evinde Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 1-0 yenilip ardından evinde Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Teknik direktör Turgay Altay, 2 maçlık galibiyet özlemlerine son vereceklerine inandığını belirterek, "Bandırmaspor da bizim gibi üst sıraları hedefleyen bir takım. Zor bir deplasman maçına çıkacağız. Perşembe günü sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kazanırsak Play-Off yolunda önemli bir adım atmış olacağız" dedi.


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Erzurumspor Kulübü, Bandırmaspor, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK galibiyete inanıyor - Son Dakika Spor


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