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Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika

Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından

22.01.2022 17:14

- Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

- Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından

MANİSA - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, önemli bir dönüm maçını geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Üst sıraları hedefleyen, her puanın değerli olduğu haftada bu maçı kazanmak bizi bir eşik daha atlattığını düşünüyorum. İç sahada rakiplerimize karşı zaten üstünlük kuruyoruz ve bunu belki maçın başındaki enteresan olaylar olmasa çok farklı bir başlangıç da olabilirdi ama sonuçta futbol da böyle bir şey. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar ne yapılması gerekiyorsa yaptılar ve maçı kazanmasını bildiler. Bu tip maçları geçmişteki hayatımda da yaşadım. Çok değerlidir. Takımları büyüten maçlardır. Böyle bir maçı kazanmak bizi daha farklı yerlere götürecek. Bunu bir seri haline getirmemiz gerekiyor. Kazanmak da kaybetmek de bir alışkanlıktır. Bu seriyi devam ettirmenin de bir bedeli var. Bu bedeli ödemeden de hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak maçın her anına ortak olmak istiyorsanız maçta kalmalısınız. Oyuncularım da ilk günden bugüne kadar çok zorlu şartlarda da olsa mücadelelerini buraya kadar getirdiler. Yaklaşık 9 haftadır devam eden, İstanbul maçında biraz sekteye uğrayan ama sonucunda bir oyun kültürü oluşturmanın beraberinde getirdiği bir düzene girdik. Umarım devamı gelir" diye konuştu.

Metin Diyadin: "Tecrübeli bir takıma karşı oynadık"

Sözlerine Gençlerbirliği'nin eski başkanı İlhan Cavcav'ı ölüm yıl dönümü dolayısıyla anarak başlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise "Maçta bize göre çok tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Oyunun ilk yarısında çocuklar çok gayretli ve istekliydi. Doğru oynadılar, öne de geçtik. Pas üstünlüğünün Manisa FK'da olacağını zaten biliyorduk. Buna göre bir oyun planı yaptık ve oynadık. Devre arasında zorunlu bir değişiklik yaptık. Zorunlu 1-2 oyuncu değişikliği de olunca işler iyi giderken, sistemin bozulmasında önemli rolü olabiliyor. İkinci yarıda Barış'ın pozisyonunda 1-0 iken 2-0'ı da bulabilirdik ama olmadı. Çok tecrübeli bir takıma karşı oynadık ve mağlup olduk. Çocukların oyun mücadelesi, iyi niyeti, formalarına bağlılıkları sebebiyle hepsini tebrik ediyorum ama bazen yetmiyor. Transferlerin de bitmesine 15 gün var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından
Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından
Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından

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Gençlerbirliği, Spor Toto, oyunlar, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK - Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika Spor


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