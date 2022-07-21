Manisa FK'nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor - Son Dakika
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Manisa FK'nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor

21.07.2022 12:31
Manisa FK'nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Spot Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

Spot Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı devam ediyor.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa FK, 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından aerobik koşular gerçekleştirdi. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK'nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor - Son Dakika
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