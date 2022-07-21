2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa FK, 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından aerobik koşular gerçekleştirdi. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK'nın Afyonkarahisar kampı devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.