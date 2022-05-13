Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır - Son Dakika
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Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır

13.05.2022 19:43
Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Manisa FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar yönetiminde antrenman yaptı.

Manisa FK'de kart cezalısı Veli Çetin ile sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır
Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır
Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır
Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır

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Manisa FK taraftarından coşkulu destek Manisa FK taraftarından coşkulu destek Manisa FK kurtuluş için son maçta Manisa FK kurtuluş için son maçta

Spor Toto, Tuzlaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır - Son Dakika
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