Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Manisa FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar yönetiminde antrenman yaptı.
Manisa FK'de kart cezalısı Veli Çetin ile sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Mümin Özkasap Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır - Son Dakika