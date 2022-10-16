Manisa haber | Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu - Son Dakika
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Manisa haber | Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu

16.10.2022 19:14
Manisa haber | Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu

Gelen Manisa haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde 26.sı düzenlenen Kula Yağlı Güreşleri'nde, Hasan Cengiz başpehlivan oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde 26.sı düzenlenen Kula Yağlı Güreşleri'nde, Hasan Cengiz başpehlivan oldu.

Kula Belediyesi tarafından Kula Spor Kompleksi güreş sahasında 13 boyda gerçekleştirilen organizasyona güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hasan Cengiz'in başpehlivan olduğu müsabakalarda Kürşat Korkmaz ikincilik, Serdar Yıldırım ve Kaan Kaya ise üçüncülük kürsüsüne birlikte çıktı.

Düzenlenen güreş ağası ihalesini ise iş adamı Ahmet Öksüz 600 bin Türk lirası bedelle kazanarak güreş ağası oldu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Güreş bizim gelecek nesillere aktarmamız gereken önemli bir kültür mirasımız. Atalarımız bu güreş geleneğini yüzyıllardır bütün zorluklara rağmen devam ettirmişler. Bizler de gelecek nesillere güreş geleneğimizi aktarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hasan Cengiz, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa haber | Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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