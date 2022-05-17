Manisaspor kongreye hazırlanıyor

Uzun süre Süper Lig'de oynadıktan sonra yaşadığı mali krizlerin ardından bu sezon Süper Amatör Küme'ye düşen Manisaspor'da olağan genel kurulun 3 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Manisaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurula gidiyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının Manisa Laleli Tarık Almış Spor Tesisleri'nde 03.06.2022 tarihinde saat 17.00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 10.06.2022 tarihinde saat 17.00'da yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin bir yerel gazetede, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında ve resmi internet sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

Manisaspor Kulübü Derneğinin Olağan Genel Kurulunda gündem maddeleri şöyle açıklandı: "1-) Katılan üyelere hazurun listesinin imzalanması. 2-)Başkanın açılış konuşması. 3-)Divan heyetinin seçilmesi. 4-)Gelir-Gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması. 5-)Yönetim kurulu ibrasi. 6-)Dernek organlarının seçilmesi. 7-)Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi. 8-)Kapanış. " - MANİSA