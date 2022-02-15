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Manisaspor U16'dan güzel başlangıç - Son Dakika

Manisaspor U16'dan güzel başlangıç

15.02.2022 16:27
Manisaspor U16'dan güzel başlangıç

Bugün başlayan Manisa U16 Yerel Liginde Sekiz Eylül SK ile karşılaşan Manisaspor U16 Akademi takımı sahadan 3-1 galip ayrılarak lige güzel bir başlangıç yaptı.

Bugün başlayan Manisa U16 Yerel Liginde Sekiz Eylül SK ile karşılaşan Manisaspor U16 Akademi takımı sahadan 3-1 galip ayrılarak lige güzel bir başlangıç yaptı.

Manisaspor U-16 Akademi Takımı U-16 Yerel Ligi ilk maçında Sekiz Eylül Sahası'nda Sekiz Eylül SK ile karşılaştı.

Karşılaşmaya Arda Aturgil, Veysel, Alperen, Yunus Ömer, Uğur, Arda Aktürk, Buğra, Arda Tanık, Muhammed Enes Cangel, Mehmet, Atakan ilk 11'i ile çıkan Manisaspor U16 Akademi takımı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Manisaspor'un gollerini Muhammed Enes Cangel, Arda Aktürk ve oyuna sonradan giren Mustafa Akyol kaydetti. - MANİSA

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Muhammed Enes, Manisaspor, Manisa, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisaspor U16'dan güzel başlangıç - Son Dakika Spor


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