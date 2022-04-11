Maraton İzmir'e uluslararası sertifika - Son Dakika
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Maraton İzmir'e uluslararası sertifika

11.04.2022 17:39
Maraton İzmir'e uluslararası sertifika

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Nisan Pazar bu yıl günü üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası İzmir Maratonu (Maraton İzmir), Dünya Atletizm Federasyonu tarafından, "Uluslararası Yol Yarışı" sertifikasına layık görülerek dünya maratonları arasındaki yerini perçinledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Nisan Pazar bu yıl günü üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası İzmir Maratonu (Maraton İzmir), Dünya Atletizm Federasyonu tarafından, "Uluslararası Yol Yarışı" sertifikasına layık görülerek dünya maratonları arasındaki yerini perçinledi. 'Sıfır atık' hedefiyle koşulacak maratonun son kayıt tarihi yoğun ilgiden dolayı yarına kadar uzatıldı. Maratonun katılımcı sayısı ise rekor seviyeye ulaştı. 4 Nisan'da başlatılan Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu bağış kampanyalarına ise 7 bin 420 bağışçı şimdiden toplam 1.5 milyon TL bağışladı. Bağış kampanyaları 2 Mayıs'a kadar devam edecek.

Maraton İzmir'in bir yandan sportif bir organizasyon, diğer yandan sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Her dönem ilklerin şehri olmayı başaran güzel kentimiz, Maraton İzmir sayesinde bu kez toplumsal bir hareketin de öncülüğünü yapıyor. Sürdürülebilir bir dünya için koşulacak Maraton İzmir'in sıfır atık hedefine ulaşırken, birçok sivil toplum kuruluşuna destek zemini sağlaması önemli bir misyonumuz olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in İzmir için belirlediği spor, kültür, eğitim ve sanat alanında adım adım ilerliyor ve İzmir'i geleceğe taşıyoruz" dedi.


Maraton İzmir'e uluslararası sertifika
Maraton İzmir'e uluslararası sertifika
Maraton İzmir'e uluslararası sertifika
Maraton İzmir'e uluslararası sertifika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Atletizm, Nisan, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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