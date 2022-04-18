Marcao'ya bir talip daha çıktı! Atalanta'dan Galatasaray'a reddedilmeyecek teklif - Son Dakika

İtalyan ekiplerinin Marcao savaşı devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya Napoli'den sonra Atalanta da talip oldu.

15 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF YAPILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldızlarına İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi devam ediyor. Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu. Sambacı için 15 milyon euronun üzerinde bonservis teklifleri gündemde. Genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.