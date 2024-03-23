Marco Rossi: "Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum"
BUDAPEŞTE - Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye'nin, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde iyi bir performans sergilediğini söyleyerek, "Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum" dedi.
Macaristan, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Puskas Arena'da karşılaştığı Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Rossi, "Onların baskılı oyun tarzını yavaşlatmaya çalıştık. Paslarının çok iyi olduğunu ve kontra ataklarda etkili olduklarını biliyorduk. Birebirde de çok etkili oyuncuları var. Maçın son bölümünde istediğimiz performansı gösteremedik. Szoboszlai ve Varga çok etkili değildi. Yine de iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet elde ettik. Orban'ın eksikliğiyle defansımızda değişiklik yaptık. Defansta her zaman otomatik hale gelmemiz gerek. Savunma hattımızda alışkanlık olmamasına rağmen iyi bir performans sergiledik" ifadelerini kullandı.
"Montella hoca olarak harika işler yapıyor"
Türkiye'nin, Montella idaresinde etkili bir takım haline büründüğünü belirten Rossi, "Vincenzo olağanüstü biri, oyuncu olarak da harika bir kariyere sahipti. Hoca olarak da harika bir iş yapıyor. Şimdiye kadar Türkiye ile iyi performans sergiledi. Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip. Onun hocalığı döneminde Türk Milli Takımı oyuncuları daha istekli ve mutlu şekilde oynuyor. Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Macaristan Milli Takımı'nın başında 60. maçına Türkiye karşısında çıkan İtalyan teknik adam, çok zor bir dönemde göreve gelmelerine rağmen artık oyuncularının performansıyla taraftarlarını tribüne daha rahat çektiklerini de dile getirdi.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşısında gösterilen performanstan memnun olduğunu söyledi. Montella, maçın sonucunu kötü bir pozisyondan kaybettiklerini belirtirken, Hakan Çalhanoğlu'nun olgun bir futbolcu olduğunu ve eleştirilere anlam veremeyeceğini ifade etti. Avusturya maçında kadroda değişiklikler yapacağını söyleyen Montella, her futbolcunun oynamayı hak ettiğini vurguladı.
Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın stoperi Attila Szalai, Türkiye'yi mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, eski takımı Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi olduğunu söyledi. Szalai ayrıca Türk oyuncuların yeteneklerini ve Türk Milli Takımı'nın potansiyelini övdü.
Milas Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen play-off yarı final ve finallerde başarı göstererek Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.
2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attı. Bu maç, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın ilk yenilgisi oldu. Milli takım, ikinci hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.
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