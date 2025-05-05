Mardin 1969 Spor, 15 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mardin 1969 Spor, 15 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükseldi

Mardin 1969 Spor, 15 Yıl Aradan Sonra 2. Lig\'e Yükseldi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, düzenlenen törenle kupasını aldı. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bu başarının önemine vurgu yaptı.

05.05.2025 01:58  Güncelleme: 02:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayarak 15 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen kupa ve madalya törenine, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulüp yöneticileri, protokol üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Kürsüye çıkan Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, "Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Geçen sene dediğimiz gibi Mardin spor'un yeri 3. Lig ve 2. Lig değil. Bunu her zaman konuşuyoruz. Mardinspor'u 2 sene içerisinde 1. Lig'de göreceğimizden umutluyuz" dedi.

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise, "Mardinspor'un bu başarısı sadece bölge takımları için değil Türkiye için de çok önemli bir başarı olduğunu söylemek istiyorum. Ülkemizin her yerinde futbol en güzel şekilde temsil ediliyor ama Mardinspor'a 2. Lig kesinlikle yeterli değil. Bu başarının devamını bütün kalbimle diliyorum ve önümüzdeki yıl yine böyle bir şampiyonluk kutlaması için burada olmayı bütün kalbimle arzuluyorum" açıklamasını yaptı.

Ardından kürsüye çıkan Vali Tuncay Akkoyun da, "Bu başarı sadece bir spor kulübünün değil, bir şehrin onurunun, inancının birlikteliğinin ve alın terinin şampiyonluğunu kutlamak için birlikteyiz. Bugün çok mutluyuz. Çünkü Mardin 1969 Spor'umuz zorlu bir sezonun ardından büyük bir emek ve inançla 2. Lig'e yükselerek hepimizin uzun yıllardır hayalini kurduğu bir başarıyı gerçekleştirdi" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mecnun Otyakmaz, Yerel Haberler, Etkinlikler, mardin, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin 1969 Spor, 15 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 03:00:04. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, 15 Yıl Aradan Sonra 2. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.