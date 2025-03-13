Marmaris Ege Rallisi 2025 Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Marmaris Ege Rallisi 2025 Başlıyor

Marmaris Ege Rallisi 2025 Başlıyor

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 14-16 Mart'ta Marmaris'te düzenlenecek.

13.03.2025 23:44
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Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 34. kez organize edilen rallinin basın toplantısı yarış komitesi, sponsorlar ve yarışmacıların katılımı ile gerçekleşti.

Ralli öncesinde Grand Yazıcı Club Turban'da gerçekleştirilen basın toplantısında organizasyon yetkilileri ve yarışacak pilotlar bir araya geldi. EOSK yetkilileri, yarışın güvenlik önlemleri, yol güzergahları ve çevreye duyarlı otomobiller hakkında bilgi verirken, pilotlar da kendilerini tanıttı. Ralli'nin açılışında Kulüp başkanı Özer Yüce, yarışma direktörü Çağlar Kip, TOSFED sportif direktörü Murat Kaya, Castrol Ford Team Türkiye ekip başkan V. Murat Bostancı, Kerem Kazaz, Burak Çukurova, yarışçı Demir Sancaklı, Dünyada ralliye katılan ilk engelli pilot Atış Motorsports Kübra Denizci Keskin, TOR yapı Tolga Çapkınoğlu, Grand Yazıcı Turban Genel müdürü Cihan Baykara ve TOSFED Çevre delegesi Bilge Yüce konuşma yaptılar. Konuşmalarında çevreye duyarlı olacaklarından ve parkurlar ile ilgili duygularını dile getirdiler. Basın mensuplarının parkurları nasıl buldukları sorusuna tüm yarışçılar tek tek cevap vererek en heyecanlı parkurun son parkur olan Sarnıç stop parkuru olduğunu belirttiler.

45 yarış aracı ve 20 klasik otomobil parkura çıkacak

Marmaris Ege Rallisi, 14 Mart Cuma günü saat 17.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisiyle resmen başlayacak. Aynı gün saat 18.00'de İçmeler Pazar Yeri'ndeki seyirci özel etabı ile yarışçılar ilk mücadelelerini verecek.

15 Mart Cumartesi günü pilotlar, Bördübet, Selimiye ve İçmeler etaplarından oluşan rotayı tamamlayarak Asparan'daki servis alanına dönecek. Aynı etapların gün içinde ikinci kez geçilmesiyle yarışın ikinci günü sona erecek.

16 Mart Pazar günü ise ekipler Gökova, Kıran ve Akbük etaplarında mücadele edecek. Ralli, 14.30'da Atatürk Meydanı'nda yapılacak ödül töreniyle sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Marmaris Ege Rallisi 2025 Başlıyor - Son Dakika

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