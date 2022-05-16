Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı - Son Dakika
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Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı

16.05.2022 12:01
Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Mayıs'ta düzenlenecek olan, hem yarış hem tatil konseptli Türkiye'nin ilk bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Santini Queens Of The Aegean Boostrace için geri sayım başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Mayıs'ta düzenlenecek olan, hem yarış hem tatil konseptli Türkiye'nin ilk bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Santini Queens Of The Aegean Boostrace için geri sayım başladı.

Marmaris'ten start alıp Akyaka'da tamamlanacak bisiklet yarışı Santini Queens Of The Aegean Boostrace için geri sayım başladı. 29 Mayıs'ta düzenlenecek yarış için şu ana kadar 250'den fazla başvuru yapıldı. Yarış 80 km ve 145 km olmak üzere iki rotadan oluşuyor.

Türkiye'de ilk kez Boost Sport tarafından gerçekleştirilecek olan Santini Queens Of The Aegean Boostrace Marmaris merkezden başlayıp, Marmaris'in tırmanışlarında devam edip Gökova üzerinden Akyaka'da sona erecek. İki parkur olan yarışta sporcular 80 km'lik kısa veya 145 km'lik uzun parkuru tamamlayacaklar. Kısa parkura katılanlar 80 km'lik kısa parkurun sadece 8,5 km'si olan Kıran Tırmanışı etabında yarışacaklar. Uzun parkura katılanlar ise önce 10 km'lik Sarnıç ve 8,5 km'lik Kıran tırmanışında yarışacak. Parkurun diğer kısımlarında ise yarışmacılar Marmaris'in tadını çıkararak sürüşe devam edebilecek. Kraliçe etaplarının bitiş çizgisinin hemen ardından ise Boostzone yiyecek, içecek, dinlenme hizmetleri ve eğlenceler katılımcıları bekleyecek.

Santini Queens of The Aegean, Kültür Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşecek. - MUĞLA

Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı
Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı
Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı
Marmaris'te bisiklet yarışı için geri sayım başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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