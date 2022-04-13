Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi

13.04.2022 16:37
Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi

Marmaris Belediyespor'da eğitim alan öğrenciler futbol turnuvasında buluştu.

Marmaris Belediye spor'da eğitim alan öğrenciler futbol turnuvasında buluştu. Turnuvanın açılışına katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, turnuvaya katılan çocukları ve onları izlemeye gelen velileri yalnız bırakmadı.

Marmaris Belediyespor'un futbol okullarında eğitim gören 450 minik futbolcu okulların kapandığı ara tatilde de spora ara vermedi. İçmeler, Marina ve Erkan Işıksal futbol okullarında eğitim alan öğrenciler turnuvada bir araya geldi. Yaş aralıklarına göre 33 grup ile mücadele edilen turnuvanın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı ile birlikte çocuklara kupalarını ve hediyelerini veren Oktay, minik futbolcuları tebrik etti. Çocuklara derslerini de ihmal etmemesi nasihatinde bulunan Oktay, "Sporun çocukların her alanda daha başarılı olması noktasında büyük etken olduğunu biliyoruz. Hem derslerini hem de sporu ihmal etmeden geleceğe hazırlanmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı ise "Okulların tatil olmasıyla beraber futbol okullarımız arasında mini bir futbol turnuvası düzenledik. 450 öğrencimizin katıldığı turnuva velilerimizin de gelmesiyle şenlik havasında geçiyor. Maçlar arasında velilerimiz için de pilates dersleri düzenledik. Merkeze uzak mahallelerde de spor okulları açmak için çalışmalara başladık. Turgut'ta başlayan çalışmayı diğer mahallelerimize de yayacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza desteklerimiz ve yatırımlarımız her zaman devam edecek" ifadesini kullandı. İki gün süren turnuvada herhangi bir derecelendirme yapılmadı ve katılan tüm miniklere madalya verildi. - MUĞLA

Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi
Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi
Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi
Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi
Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi
Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi

YORUMLAR
500
Manisa FK'lı Ahmet Yiğit'e milli davet Manisa FK'lı Ahmet Yiğit'e milli davet

Mehmet Oktay, Marmaris, İçmeler, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:54:20. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement