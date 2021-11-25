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Marsilya maçından notlar - Son Dakika

Marsilya maçından notlar

25.11.2021 20:43
Marsilya maçından notlar

Fatih Terim 2 değişiklik yaptıBoey ve Arda dışında eksik yokMarsilya galibiyeti, gruptan çıkma biletiSampaoli'den 3 değişiklikMaça yoğun ilgi24 Kasım Öğretmenler Günü ile şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz unutulmadı Ata SELÇUK / - UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci...

Fatih Terim 2 değişiklik yaptı

Boey ve Arda dışında eksik yok

Marsilya galibiyeti, gruptan çıkma biletiSampaoli'den 3 değişiklikMaça yoğun ilgi24 Kasım Öğretmenler Günü ile şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz unutulmadı

Ata SELÇUK/ - UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında Galatasaray, kendi sahasında Fransa'nın Marsilya takımını konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te start alan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu yerine Mbaye Diagne'ye görev verirken, Olimpiu Morutan yerine ise Taylan Antalyalı'yı sahaya sürdü.Sarı kırmızılı takım, Marsilya karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.BOEY VE ARDA DIŞINDA EKSİK YOKGalatasaray'da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.MARSİLYA GALİBİYETİ, GRUPTAN ÇIKMA BİLETİSarı kırmızılılar, Marsilya'yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray, Lazio'nun olası Lokomotiv Moskova mağlubiyetinde Marsilya maçından beraberlikle ayrılması halinde de yine son maçlar öncesi liderliği garantileyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, içeride Marsilya, deplasmanda ise Lazio ile oynayacağı maçlardan birer puan çıkartması halinde de diğer maçlara bakmaksızın yine lider olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak.SAMPAOLI'DEN 3 DEĞİŞİKLİKMarsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fransa Ligue 1'in 14'üncü haftasında Lyon ile oynadıkları ve saha olaylarından dolayı tamamlanamayan maçtaki ilk 11'e göre 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, kart cezası bulunan Dimitri Payet ve Valentin Rongier'den bu maçta faydalanamazken, Fuente'yi ise yedek kulübesine çekti. Bu oyuncuların yerine Gueye, Gerson ve Dieng, Galatasaray karşısında ilk 11'de şans buldu.Marsilya sahaya; Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik ve Dieng ilk 11'i ile çıktı.MAÇA YOĞUN İLGİGalatasaray ile Marsilya arasında oynanan maça sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 52 bin 280 seyirci kapasitesi olan stadın büyük bölümü dolarken, taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlar ile büyük destek verdi.24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE ŞEHİT ÖĞRETMENLER AYBÜKE YALÇIN VE NECMETTİN YILMAZ UNUTULMADI

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan müsabakada 24 Kasım Öğretmenler Günü unutulmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi tribünlerine, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazılı pankart astı.


Öğretmenler Günü, Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Marsilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Marsilya maçından notlar - Son Dakika Spor


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