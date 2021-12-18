Stat: Nef
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil
Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan), Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 65 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli (Dk. 66 Halil Dervişoğlu), Morutan, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Babel), Diagne (Dk. 65 Mustafa Muhammed)
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 52 Caicara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 78 Lima), Tolga Ciğerci (Dk. 78 Aleksic), Visca (Dk. 90+7 Epureanu), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Chadli (Dk. 52 Gulbrandsen), Okaka
Goller: Dk. 20 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 88 Mustafa Muhammed (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Duarte (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 23 Marcao, Dk. 30 Yedlin, Dk. 90+6 Cicaldau, Dk. 90+6 Babel (Galatasaray), Dk. 35 Chadli, Dk. 87 Ndayishimiye, Dk. 90+1 Gulbrandsen, Dk. 90+9 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
60. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda, savunmaya çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.
69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının hemen gerisinden şutunda, top üstten dışarı gitti.
76. dakikada solda topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak kaleyi karşısına alan Halil'in yay üzerinden şutunda, top üstten auta çıktı.
82. dakikada soldan ceza sahasına giren Cicaldau'nun yerden pasında Marcao'nun şutunda, top auta gitti.
88. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun hücum yönünün sağından kullandığı kornerde penaltı noktasında topa iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA
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