Medipol Başakşehir: 1-1 - Son Dakika

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

ALTAY: Lis (xxx) - Tolga (xx), İbrahim (xx) (Dk. 86 Eren xx), Björkander (xx), Naderi (x) (Dk. 46 Kazımcan xx), Poko (xxx), Thiam (xx), Ceyhun (xxx), Zeki (x) (Dk. 46 Kappel x), Rodriguez (xx) (Dk. 66 Thaciano xx), Bamba (x) (Dk.63 Rayan x)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx) - Caiçara (xx) (Dk. 86 Ömer Ali ), Duarte (xxx), Epureanu (xxx), Lima (xx), Tolga (xx), Deniz (xx), Salih (xx) (Dk. 83 Emre Çolak xx), Aleksic (xxx) (Dk. 78 Serdar xx), Trezeguet (xxx) (Dk. 83 Pizzi xx), Okaka (xx)GOLLER: Dk. 89 Ceyhun ( Altay ) - Dk. 40 Trezeguet (Medipol Başakşehir )SARI KARTLAR: Zeki, Kazımcan (Altay) - Deniz (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 40'ıncı dakikada Trezeguet atarken, Altay'ın beraberlik sayısı 89'uncu dakikada Ceyhun'dan geldi. Bu sonuçla düşme hattında yer alan Altay 30 puana, Başakşehir ise 54 puana ulaştı. Altaylı taraftarlar ikinci yarıda takımları gerideyken alkışlarla protesto ettikleri futbolcuları yuhaladı. Taraftarlar, "Özgür bu takım senin eserin" sloganı atarak başkan Özgür Ekmekçioğlu'na da tepki gösterdi.

18'inci dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Rodriguez ceza sahasına ortaladı, arka direkte Björkander'in kafa şutunda kaleci Volkan köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.28'inci dakikada ev sahibi ekip net fırsattan yararlanamadı. Soldan Rodriguez'in yerden pasında müsait pozisyonda topla buluşan Bamba yerden vurdu, kaleci Volkan bir kez daha gole izin vermedi.29'uncu dakikada bu kez Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Trezeguet karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Lis'e nişanladı.33'üncü dakikada konuk ekipten Lima soldan kesti, Aleksic'in kafa şutunda çatala giden topu Lis çıkarmayı başardı.40'ıncı dakikada Başakşehir golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Aleksic'in şutunda kaleci Lis'in çıkardığı topu Trezeguet düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1.İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.89'uncu dakikada Altay skora denge getirdi. Eren'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Ceyhun beklemeden vurdu, top uzak köşeden ağlara gitti: 1-1.90+3'üncü dakikada gelişen Altay kontratağında sağ çaprazdan Eren bu kez vurdu, top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.90+4'üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre Çolak vurdu, kaleci Lis topu son anda kornere tokatladı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

- İzmir