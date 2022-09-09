Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi yeniden Erzurumspor FK'ye kiraladı - Son Dakika

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