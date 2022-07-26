Medipol Başakşehir'den "çevre dostu" forma - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'den "çevre dostu" forma

26.07.2022 21:27
Medipol Başakşehir'den "çevre dostu" forma

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 2022-2023 sezonu alternatif forması, geri dönüştürülmüş plastik materyalden yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 2022-2023 sezonu alternatif forması, geri dönüştürülmüş plastik materyalden yapıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, özel dijital tasarımı ve grinin yanında kulübün ana renklerinden turuncu ve lacivert detayları da barındıran formanın kumaşı, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik materyalden oluşuyor.

İki sezondur küresel amaçlar ile uyum içerisinde yürüttüğü iklim eylemi alanındaki çalışmalarıyla dikkati çeken Medipol Başakşehir, bu alandaki mesajlarını alternatif formasına taşımaya devam ediyor. Forma ve teknik ekipmanları için Joma ile anlaşan kulüp, turuncu ve lacivert formasının akabinde #GeriDönüştür sloganı ile 2022-2023 sezonu alternatif formasını görücüye çıkardı. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilen formanın gri, turuncu ve lacivert renkleri barındıran özel dijital tasarımı, formanın arka kısmında yer alan geri dönüşüm işareti ile tamamlanıyor.

Bir adet gri forma içerisinde yaklaşık 18-20 adet pet şişedeki plastik oranına denk gelen geri dönüştürülmüş materyal yer alıyor. Bu şekilde doğada bozulması yüzlerce yıl süren plastik materyalin doğadaki oranı azaltılırken, aynı zamanda polyester gibi sentetik kumaşların üretimindeki karbon emisyonu da düşürülerek iklim eylemine pozitif bir katkı sağlanıyor.

Turuncu-lacivertli kulüp, yeni sezonda geri dönüşüm teması çerçevesinde vermeyi planladığı mesajlarla taraftarları ve futbolseverleri bu konuda bilgilendirmeyi hedefliyor.

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Kaynak: AA

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'den 'çevre dostu' forma - Son Dakika

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