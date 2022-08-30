Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübüne transfer olmuştur. Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Başakşehir, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette ekibine transfer oldu - Son Dakika

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