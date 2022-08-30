Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette ekibine transfer oldu - Son Dakika
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Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette ekibine transfer oldu

30.08.2022 16:40
Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette ekibine transfer oldu

Medipol Başakşehir, golcü oyuncusu Enzo Crivelli'nin İsviçre ekiplerinden Servette'ye transfer olduğunu duyurdu.

Medipol Başakşehir, golcü oyuncusu Enzo Crivelli'nin İsviçre ekiplerinden Servette'ye transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübüne transfer olmuştur. Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Başakşehir, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette ekibine transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette ekibine transfer oldu - Son Dakika
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