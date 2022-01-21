Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Medipol Başakşehir-Göztepe maçı yarın saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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