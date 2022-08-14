UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakayı 36 yaşındaki Brisard yönetecek. Mücadelede, Brisard'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Erwan Finjean ile Alexis Auger üstlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek - Son Dakika

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