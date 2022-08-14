Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek

14.08.2022 14:27
Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp'i 18 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği play-off turu ilk maçında Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp'i 18 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği play-off turu ilk maçında Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakayı 36 yaşındaki Brisard yönetecek. Mücadelede, Brisard'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Erwan Finjean ile Alexis Auger üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fransız Thomas Leonard olacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek - Son Dakika
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