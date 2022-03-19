Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Medipol Başakşehir maçının ardından

19.03.2022 19:13
Medipol Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor, evinde Medipol Başakşehir FK'yı 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor, evinde Medipol Başakşehir FK'yı 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu.

SÖZER: ADANA DEMİRSPOR İSTEKLİ OYNADI

Medipol Başakşehir FK Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. İlk devreyi çok güzel oynadılar. Biz ilk devre çok zayıf oynadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci devre farklı bir Başakşehir ortaya çıktı. Daha istekli oynadık. İlk 5-6 dakikada golü bulup beraberliği yakaladık. İkinci golü bulmak için çaba gösterdik. Orta sahada bir top kaybederek kontra atakla gol yedik. 90 dakikaya bakarsanız iki devrede de Adana Demirspor istekli oynadı. Tebrik etmek lazım" dedi.

MONTELLA: İYİ BİR TAKIMA KARŞI ALDIĞIMIZ SONUÇ ÇOK DEĞERLİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise çok gururlandığı bir maç olduğunu belirterek, "İlk 10 dakika haricinde gerçekten çok iyi oynayan bir takım vardı sahada. Özellikle takımımızın cesareti ve devamlılığı beni çok mutlu etti. İyi bir takıma karşı aldığımız sonuç çok değerli. İkinci yarıda ilk hatada golü yedik. Sonrasında maçın ritmi düştü. Doğru zamanda yaptığımız hamlelerle de maçın skorunu değiştirmeyi hak ettik. Bütün takımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Medipol Başakşehir maçının ardından
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Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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