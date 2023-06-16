Aktif başkan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak TFF başkanlık seçimine girecek - Son Dakika
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Aktif başkan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak TFF başkanlık seçimine girecek

16.06.2023 17:53

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak seçime girecek. TFF'den yapılan açıklamada, başvuruların sona erdiği ve tek adayın Mehmet Büyükekşi olduğu aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak seçime girecek. TFF'den yapılan açıklamada, başvuruların sona erdiği ve tek adayın Mehmet Büyükekşi olduğu aktarıldı.

Resmi açıklama geldi! TFF'de başkanlık için tek aday yine Mehmet Büyükekşi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

YORUMLAR (2)
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Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aktif başkan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak TFF başkanlık seçimine girecek - Son Dakika


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