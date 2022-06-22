Mehmet Eray Özbek ile 4 yıl daha - Son Dakika
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Mehmet Eray Özbek ile 4 yıl daha

22.06.2022 08:41
Mehmet Eray Özbek ile 4 yıl daha

Yukatel Kayserispor, genç oyuncusu Mehmet Eray Özbek'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Yukatel Kayserispor, genç oyuncusu Mehmet Eray Özbek'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da yeni sezon öncesi geri sayım başladı. Son 1-2 senedir alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken sarı kırmızılılarda yeni sezonda hazırlık kampında alt yapıdan 9 isim A takım kadrosunda yer alacak. A takım kadrosuna yer alacak olan Mehmet Eray Özbek, bu hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesi hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyor.

Yukatel Kayserispor'un alt yapışından yetişen ve profesyonel olan orta saha oyuncusu Mehmet Eray Özbek'in sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı. 2003 doğumlu orta saha oyuncu Mehmet Seray'dan yeni sezonda beklentiler büyük. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Eray Özbek, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Eray Özbek ile 4 yıl daha - Son Dakika

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