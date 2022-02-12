Üye Girişi
Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu - Son Dakika

Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu

12.02.2022 15:50
Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tekvandoda Adıyaman'ı temsil edecek.

Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tekvandoda Adıyaman'ı temsil edecek.

Okul Sporları kapsamında okullar arası Tekvando Gençler ve Yıldızlar kategorisinde 45 Kiloda Osman Nuri Dikel ve 68 Kiloda Emre Şahin il birincisi oldu. Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, birinci olan 2 öğrencinin Mart ayında Malatya'da yapılacak olan okullar arası Türkiye şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edeceğini söyledi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

İmam Hatip Liseleri, Mehmet Tevfik Göksu, Adıyaman, okullar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:57:48. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Teyfik Göksu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tekvandoda 1. oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement