FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, Kosova'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.
FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Aynı turnuvada, FIFA kokartlı yardımcı hakem Ayşenur Karakoç da yardımcı hakem olarak görev alacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Melek Dakan UEFA'da Görev Alacak - Son Dakika
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