Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu

26.05.2022 11:21
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımı, Başakşehir Ampute Futbol takımı ile oynadığı süper lige çıkma maçında rakibimi 6-2 yenerek kupayı aldı.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımı, Başakşehir Ampute Futbol takımı ile oynadığı süper lige çıkma maçında rakibimi 6-2 yenerek kupayı aldı.

Başakşehir'i 6-2 yenerek şampiyon olan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Başarılı futbol takımımızı ve teknik heyeti kutlarım. Gururlandık. Kendilerine bu başarılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Kulübe her zaman destek olduğu için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin; "Ampute futbol 1 Ligi'nin son müsabakasını gerçekleştirdik. Uzun bir süredir emek veriyoruz, çocuklarımız burada antrenman yaptılar, müsabakalarına çıktılar ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Başkan Yardımcımız Sayın Yakup Yüksel'e destekleri için teşekkür ederim. Bugüne gelme noktasında somut başarımızı hem belediyemize hem şehrimize armağan etmek istiyoruz. Bu uğurda da elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah kupayı kaldırdıktan sonra da önümüzdeki yıl Süper Lig'de de en iyi şekilde belediyemizi, şehrimizi temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Melikgazi Belediyesi, Bedensel Engelliler, Şampiyon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...
11:03 Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum
10:59 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:56 Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü
10:54 Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı
10:39 Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim
10:38 Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanacak: Benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam geliyor
09:49 26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü
09:46 Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 11:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement