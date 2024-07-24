Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni kadrosuyla ilk 8 hedefliyor - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni kadrosuyla ilk 8 hedefliyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni kadrosuyla ilk 8 hedefliyor

Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, 9 transferle oluşturdukları yeni kadroyla ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk 8'de yer almayı hedeflediklerini söyledi. Bozbey, takımın geçen sezonun üzerine çıkacak bir kadro kurduklarını ve istedikleri oyuncuları transfer ettiklerini belirtti. Ayrıca, bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacaklarını ve ligde daha fazla konsantre olmak için bu kararı aldıklarını ifade etti. Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon hedeflerinin ilk 8'e girmek ve Türkiye Kupası'na katılmak olduğunu vurgulayan Bozbey, düşme korkusu yaşamayacaklarını ve taraftar sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

24.07.2024 11:26
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, 9 transferle oluşturdukları yeni kadroyla ligi ilk 8'de bitirmek istediklerini söyledi.

Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce başladıkları transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Geçen sezonun sonunda 5'i yerli 9 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Bozbey, yeni sezon için 4 yabancı ve 5 yerli oyuncuyla anlaştıklarını kaydetti.

"Geçen yıldan daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz"

İstedikleri oyuncuları transfer ettiklerinin altını çizen Bozbey, "Tabir yerindeyse içimize sine sine transfer yaptık. Hem yabancı transferler hem de Türk oyuncular için bunu söyleyebilirim. Yerli transferler konusunda biraz daha genç oyuncuları tercih ettik. Taraftarımızı beklediği günlere ulaşmak için adım adım ilerliyoruz. Geçen yıldan daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Bozbey, Başantrenör Emre Özsarı'nın hem iyi bir insan hem de iyi bir antrenör olduğunu, birlikte oluşturdukları kadroyla hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

"Zor bir sezon bizi bekliyor"

Bu sezon Avrupa kupasında yer almayacaklarına dikkati çeken Bozbey, şunları kaydetti:

"Melikgazi Kayseri Basketbol Avrupa'da ligdeki oyunundan farklı oynuyor. Geçen yıl çeyrek finali gördük. 3 kez Avrupa'da final oynadık. Ama artan maliyetler nedeniyle bu sene Avrupa kupalarında yokuz. Lige daha fazla konsantre olmak için Avrupa'da olmak istemedik. Bu sene dört takım düşecek. Zor bir sezon bizi bekliyor. Avrupa'da oynadığımız zaman hem fazla masraf yapıyoruz hem de ligde stres yaşıyoruz. Bu sezon alt sıralarda stres yaşamaktansa Avrupa'ya gitmemeyi tercih ettik. Ligi ortanın üzerinde bir seviyede bitirmek için böyle bir strateji uyguladık."

"Düşme korkusu yaşamayacağız"

Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon hedefleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezonki hedefimiz ilk 8'e girmek. Özellikle Türkiye Kupası'na gidebilmek için sezonun ilk devresini ilk 8'de bitirmemiz gerekiyor. Geçen yıl Türkiye Kupası'na katılamamıştık. Bu yıl oraya da gitmek istiyoruz. Zaten kurduğumuz takım ilk 8'e girebilecek güçte. Düşme korkusu yaşamayacağız. Başarı geldikçe de taraftar sayısı artıyor. Bu konuda geçen sene gayet iyiydik. Her maç çok sayıda taraftarımız bizi desteledi. Taraftarımızın tribüne gelme oranını her yıl artırıyoruz. Bu da başarıyla endeksli. Sezonu ilk 8'in içerisinde bitirip play-off'a kalmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni kadrosuyla ilk 8 hedefliyor - Son Dakika

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