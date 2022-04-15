Menemenspor, Balıkesir deplasmanında terleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Menemenspor, Balıkesir deplasmanında terleyecek

15.04.2022 11:36
Menemenspor, Balıkesir deplasmanında terleyecek

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Nasadoge Menemenspor, yarın küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İstanbulspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Nasadoge Menemenspor, yarın küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Eren Özyemişçioğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde ceza sona eren Cisse görev verilmesi durumunda Balıkesir'de forma giyebilecek. Sıralamada 35 puanla 14'üncü basamakta yer alan Menemenspor'un teknik patronu Cenk Laleci, mutlak 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor, her takıma saygı duyarak oynuyoruz. Üst üste 3 maç oynayacağımız yoğun haftadan geçiyoruz. Şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Kazanıp biraz daha rahat duruma ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları tamamlandı Bandırmaspor taraftarı, 'Süper Lig' hedefine kenetlendi Bandırmaspor taraftarı, 'Süper Lig' hedefine kenetlendi

Balıkesirspor, İstanbulspor, Balıkesir, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor, Balıkesir deplasmanında terleyecek - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:17:44. #1.12#
SON DAKİKA: Menemenspor, Balıkesir deplasmanında terleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement