Menemenspor'dan moral kahvaltısı

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Bursaspor müsabakası öncesi moral kahvaltısında bir araya geldi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 5 haftadır sürdürdüğü yenilgisizlik serisini geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığı 5-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetiyle sonlandırmıştı. Ligin ilk yarısının son maçında Cumartesi günü Bursaspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, bu maçtan galibiyetle ayrılarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Bursaspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdüren İzmir temsilcisi, bu sabah kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Moral bulmak amacıyla yapılan organizasyonda futbolcular, teknik ekip ve yönetimden bazı isimler yer aldı. - İZMİR