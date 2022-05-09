Menemenspor düştü düşüyor - Son Dakika
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Menemenspor düştü düşüyor

09.05.2022 11:45
Menemenspor düştü düşüyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda Altaş Denizlispor'la çok kritik bir maça çıkıp sahadan 2-1 yenik ayrılan Nasadoge Menemenspor bitime 2 hafta kala umutlarını büyük oranda tüketti.

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yolunda Altaş Denizlispor'la çok kritik bir maça çıkıp sahadan 2-1 yenik ayrılan Nasadoge Menemenspor bitime 2 hafta kala umutlarını büyük oranda tüketti. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran sarı-lacivertliler 38 puanda kaldı ve 18'inci sıradan kurtulamadı. Kurtuluş bölgesinin 4 puan gerisine düşen Menemenspor, kalan 2 müsabaka öncesi büyük korku yaşamaya başladı. Alt sıralardaki direkt rakiplerle oynayıp evinde Gençlerbirliği ve deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibinin teknik patronu Recep Yazıcı işlerinin zor olduğunu söyledi.

Denizlispor'la çok çekişmeli bir karşılaşma oynadıklarını belirten Yazıcı, "İkili mücadelesi yüksek bir maç oldu. Dolayısıyla iki takımın oyucularını kutluyorum. Biz buraya en az 1 puan almak ve küme düşmeme hesapları yaparak geldik. Yediğimiz gole cevap verdik ve dakika 70'e kadar oyunu tutabildik. Rakibin bulmuş olduğu güzel bir gol bizim bütün hamlelerimizi değiştirmemize sebep oldu. Ne yazık ki futbolda golü atamadığınız zaman mağlup oluyorsunuz, bu bir gerçek. Biz kümede kalma umutlarımızı tüketiyoruz. Mühim olan düştüğün yerden kalkmasını bilmek" yorumunu yaptı.


- İzmir
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Denizlispor avantajı yakaladı Denizlispor avantajı yakaladı Menemenspor'un umutları tükenmek üzere Menemenspor'un umutları tükenmek üzere

Denizlispor, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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