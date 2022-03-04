Menemenspor telafi peşinde - Son Dakika
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Menemenspor telafi peşinde

04.03.2022 12:28
Menemenspor telafi peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İzmir derbisinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nasadoge Menemenspor yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde İzmir derbisinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nasadoge Menemenspor yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Onur Özütoprak düdük çalacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Oğuzhan Çapar görev alamayacak. Teknik direktör Cenk Laleci her maçın kendileri adına final niteliğinde olduğunu söyledi. Genç teknik adam, "Düşme potasıyla aramızda 2 puan fark var. Şiddetle galibiyete ihtiyaç duyuyoruz. Samsunspor deplasmanı zorlu geçecek ancak oradan istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" dedi.


- İzmir
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Samsunspor, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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