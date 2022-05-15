Menemenspor'un 1. Lig macerası 3 sezon sürdü - Son Dakika
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Menemenspor'un 1. Lig macerası 3 sezon sürdü

15.05.2022 10:21
Menemenspor'un 1. Lig macerası 3 sezon sürdü

Spor Toto 1. Lig'de 3 sezondur yer alan NasaDoge Menemenspor, dün Gençlerbirliği'ne 3-1 yenildiği karşılaşmanın ardından 1. Lig'e veda etti.

Spor Toto 1. Lig'de 3 sezondur yer alan NasaDoge Menemenspor, dün Gençlerbirliği'ne 3-1 yenildiği karşılaşmanın ardından 1. Lig'e veda etti.

Bu sezonun ilk devresini 21 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan İzmir temsilcisi, ikinci devrede istediği sonuçları alamayınca bitime 1 hafta kala lige veda etti. Sezona teknik direktör Cenk Laleci ile başlayan NasaDoge Menemenspor, 34. haftanın ardından takımın başına Recep Yazıcı'yı getirmişti.

Geride kalan 35 maçta 8 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi son haftaya 38 puanla 18. sırada girdi. Menemenspor, sezonun son maçında kendisi gibi lige veda eden Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

1993'te kurulduktan sonra profesyonel liglerde mücadelesine 2008-2009'da başlayan Menemenspor, 2018-2019'da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'u şampiyon tamamladı ve 1. Lig vizesi aldı. İzmir temsilcisi, 2008-2009'dan 2013-2014'e kadar TFF 3. Lig'de yer almış, daha sonra mücadelesini TFF 2. Lig'de sürdürmüştü.

1. Lig 3 sezondur mücadele eden Menemenspor, 2019-2020 sezonunu 44 puan ve averajla 9. sırada, geçen yılı küme düşen Akhisarspor'un 4 puan önünde 15. sırada geçmişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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