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Menemenspor'un rakibi lider Ankaragücü - Son Dakika

Menemenspor'un rakibi lider Ankaragücü

15.02.2022 11:33
Menemenspor'un rakibi lider Ankaragücü

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor yarın evinde lider MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor yarın evinde lider MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. Teknik direktör Cenk Laleci bu sezon zirve mücadelesi veren rakiplere karşı kritik puanlar aldıklarını söyledi.

Ankaragücü'nün iyi bir ekip olduğunu ifade eden Laleci, "Her iki takım için de çok kritik bir maç. Ancak biz kendi işimize bakacağız. Şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Alt sıralardan henüz kurtulamadık. Takımıma inanıyorum" diye konuştu.Alt sıralardan kurtulmaya Menemenspor, ligde 27 puanla 15'inci sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 48 puanla zirvede bulunuyor.


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MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor'un rakibi lider Ankaragücü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Menemenspor'un rakibi lider Ankaragücü - Son Dakika
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