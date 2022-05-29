Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu - Son Dakika
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Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu

29.05.2022 18:55
Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'ta takım arkadaşı olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile ilgili bir anısını anlattı. Merih, Fenerbahçe altyapısında oynadığı sırada Portekizli yıldızı Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çektiğini belirtirken, "Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şok olmuştu." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım ve Atalanta'nın başarılı savunmacısı Merih Demiral, bu sezon ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettirdi. Yıldız savunmacısı, Fanatik'e yaptığı açıklamalarda Juventus'ta beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo ile ilgili bir anısını paylaştı.

"RONALDO İLE HALA İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Ronaldo ile anısını anlatan Merih Demiral, "Ronaldo çok özel bir insan. Bu sezon çok fazla karşılaştık. Hem United hem de Portekiz'e karşı mücadele ettim. Benim hayatımda da önemli bir role sahip. Benim için Juventus'ta yaptıkları çok önemli. Hala irtibat halindeyiz. Kendisiyle şöyle bir anım var; ben Fenerbahçe alt yapısında oynarken odamda onun Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim. 2014 yılıydı galiba. Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şok olmuştu. O zaman büyük futbolcularla oynamayı hayal ediyordum tabi ki. Bunu yaşayınca, kendisiyle takım arkadaşı olunca bu kez çok mutlu oluyorsun." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu - Son Dakika
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