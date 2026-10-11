Merih Demiral\'ten terör saldırılarına tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim

Suudi Arabistan'da havalimanı vurulmuş ve 12 kişi hayatını kaybetmiş ve 309 kişi yaralanmıştı. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırıyla ilgili konuşarak saldırıları kınadı.

''BU KONUDA SESSİZ KALAMAM!''

Sessiz kalamayacağını ifade eden Merih Demiral, "Suudi Arabistan'daki terör saldırısı hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbol oynuyoruz ama bu konuda sessiz kalamam. Terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

''BURASI BENİM İKİNCİ EVİM''

Sözlerine devam eden Merih Demiral, "Evet, bu bir terör saldırısı, çünkü masum insanları hedef alıyorlar. Burası çok güçlü bir ülke ve bu krizi aşacaktır. Burası benim ikinci evim." ifadelerini kullandı.