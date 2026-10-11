Merih Demiral'ten terör saldırılarına tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merih Demiral'ten terör saldırılarına tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merih Demiral\'ten terör saldırılarına tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki terör saldırıları için konuşarak "Suudi Arabistan benim ikinci evim." dedi.

Suudi Arabistan'da havalimanı vurulmuş ve 12 kişi hayatını kaybetmiş ve 309 kişi yaralanmıştı.  Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırıyla ilgili konuşarak saldırıları kınadı.

''BU KONUDA SESSİZ KALAMAM!''

Sessiz kalamayacağını ifade eden Merih Demiral, "Suudi Arabistan'daki terör saldırısı hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbol oynuyoruz ama bu konuda sessiz kalamam. Terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

''BURASI BENİM İKİNCİ EVİM''

Sözlerine devam eden Merih Demiral, "Evet, bu bir terör saldırısı, çünkü masum insanları hedef alıyorlar. Burası çok güçlü bir ülke ve bu krizi aşacaktır. Burası benim ikinci evim." ifadelerini kullandı. 

Suudi ArabistanMerih DemiralFutbolTerörSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Don Brasc Don Brasc:
    Yine ve yine bizde yaptiği gibi tribünlere oymamiş 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Görenler gözlerine inanamıyor İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5 Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
Tokat’ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı Valilik uyarıyı tekrarladı Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:35
Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı
Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 20:29:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Merih Demiral'ten terör saldırılarına tepki: Suudi Arabistan benim ikinci evim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei