Merkezefendi'de Doğan'dan teşekkür

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'i 76-71 yenerek düze çıkan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, karşılaşmada takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti. Zorlu maçın başından sonuna kadar takımlarına destek veren taraftarların galibiyette önemli payı olduğunu ifade eden başkan Doğan, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımızın da galibiyette önemli payı var. Denizlililer bu takıma destek olursa çok güzel işler ortaya çıkacak" dedi. Takıma ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydeden Başkan Doğan, "Süper Lig'de ilk kez mücadele ediyoruz. Yönetimimiz, teknik ekibimiz ve sporcularımız ellerinden geleni yapıyor. Umuyorum ki sezon sonunda istediğimiz yerde olacağız" diye konuştu.

Zorlu karşılaşmada Pamukkale Üniversitesi Spor Kompleksi'ni hınca hınç dolduran taraftarlara teşekkür eden başkan Doğan, "Taraftarlarımıza söylenecek söz yok. Salonu dolduran herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçında Türkiye'ye örnek olduk diyebiliriz. Maçın başından sonuna kadar centilmence takımın destekleyen taraftarımız, bir kez daha farkını ortaya koydu. Açıkçası birlikten kuvvet doğdu. Takımımızı yalnız bırakmasınlar, bizlerde takımımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Pamukkale Üniversitesi Spor Kompleksi'nde oynanan zorlu Beşiktaş Icrypex karşılaşmasını 4 bin 500 biletli seyirci takip etmiş ve tüm salon maçın başından sonuna kadar takıma büyük destek vermişti.